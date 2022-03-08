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Ремонтники "Укрэнерго" починили высоковольтную линию в Киевской области

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Украина, Вторник 08 марта 2022 12:30
Ремонтники "Укрэнерго" починили высоковольтную линию в Киевской области Фото: в Киевской области починили высоковольтную линию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ремонтники НЭК "Укрэнерго" накануне, 7 марта, починили поврежденную обстрелами высоковольтную линию в Киевской области. Кроме того, бригады облэнерго продолжают в перерывах между боями восстанавливать разрушенные линии в Черниговской, Житомирской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, энергосистема Украины работает стабильно и надежно. Частота в сети - 50 Гц.

Работают все виды электростанций: атомные, тепловые, солнечные, ветровые и гидроэлектростанции. Запорожскую АЭС продолжают блокировать российские захватчики, но атомные энергоблоки эксплуатируют сотрудники АЭС. По сообщению Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории в норме, сообщили в пресс-службе.

График потребления электроэнергии в норме. Электроэнергией обеспечиваются население, военные и другие потребители.

"Ограничивать электропотребление нет никакой причины. Если вы в безопасности - включайте свет и электроприборы, как всегда", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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