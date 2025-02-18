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Ремонт займет месяцы. "Транснефть" заявила о серьезных последствиях вчерашней атаки дронов

Фото: "Транснефть" заявила о серьезных последствиях вчерашней атаки дронов (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вчерашней атаки дронов нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" "Кропоткинская" получила серьезные повреждения. Последствия будут устраняться несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ", - заявили в "Транснефти".

Отмечается, что последствия атаки будут устраняться до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на около 30%.

 

Атака дронов на Россию 17 февраля

Во время полномасштабной войны Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам с целью нарушения логистики и ослабления военной экономики врага.

Вчера же, Силы обороны и Служба безопасности Украины (СБУ) атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в результате чего она была выведена из строя.

Между тем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, какую роль играет Ильский нефтеперерабатывающий завод у врага, который также был вчера атакован.

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Транснефть