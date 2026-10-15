Ремонт по цене флагмана: сколько придется платить за сервис для iPhone Duo

В преддверии старта продаж первого складного смартфона iPhone Duo компания Apple обнародовала официальные расценки на внегарантийный ремонт устройства, а сам гаджет появился в базе популярного бенчмарка Geekbench.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple.
Поскольку стоимость самого iPhone Duo в базовой конфигурации составляет 1999 долларов, устранение повреждений без гарантии AppleCare+ может стать существенной статьей расходов для владельцев.
Замена основного внутреннего гибкого дисплея обойдется в 999 долларов. Если же придется устранять другие сложные повреждения, стоимость ремонта может достигать 1499 долларов, а это около 75 процентов от первоначальной стоимости смартфона.
Прайс-лист на ремонт отдельных компонентов без наличия расширенной гарантии включает такие позиции:
Наличие гарантийного пакета AppleCare+ позволяет снизить стоимость ремонта внутреннего экрана или других случайных повреждений до 99 долларов, а замена батареи в таком случае производится бесплатно.
Стоимость самой гарантии составляет 19,99 доллара в месяц, 199,99 доллара в год или 399 долларов, если выплачивать сразу.
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Параллельно с обнародованием цен на сервисное обслуживание iPhone Duo прошел испытание в бенчмарке Geekbench 7 под идентификатором iPhone 19,4.
Напомним, что смартфон оснащен новейшим чипсетом A20 Pro и 12 ГБ оперативной памяти.
Устройство набрало 3986 баллов в одноядерном тесте и 11 067 баллов в многоядерном режиме.
Это ставит гибкий гаджет на один уровень с классическими флагманами серии iPhone 18 Pro и делает его самым мощным складным смартфоном на рынке, который опережает ближайшего конкурента Xiaomi 18 Fold с процессором Xring O3.
Оформить предварительный заказ на iPhone Duo можно будет уже с 16 октября, а официальные продажи новинки начнутся в следующую пятницу, 23 октября.