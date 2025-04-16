В центре Киева частично перекрыли подземные переходы на три дня: что случилось
С сегодняшнего дня, 16 апреля, в нескольких подземных переходах в центре Киева частично ограничивают движение пешеходов. Они расположены в районе Майдана Независимости и Европейской площади.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где именно и почему ограничивают движение пешеходов
В КГГА рассказали, что (согласно информации коммунальной корпорации "Киевавтодор") частично будут ограничивать движение пешеходов в подземных переходах в центре Киева:
- на Майдане Независимости;
- на Европейской площади.
Изменения для горожан и гостей столицы вводят с 16 по 18 апреля (включительно).
"В этот период дорожники будут очищать водосборные приямки и красить потолки", - объяснили гражданам.
В какие часы и в каких переходах действуют ограничения
Согласно опубликованной КГГА информации, ограничения для пешеходов будут действовать:
- 16 апреля - с 8:00 до 17:00 - в подземном пешеходном переходе на Майдане Независимости (со стороны Лядских ворот);
- 16, 17 и 18 апреля - с 8:00 до 17:00 - в подземном пешеходном переходе на Европейской площади (со стороны выхода на Владимирский спуск).
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в пресс-службе КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева - на улице Крещатик - с 15 апреля временно будут ограничивать движение транспорта. Ездить согласно введенным изменениям водителям придется в отдельные дни и часы.
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