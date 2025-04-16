В центре Киева частично перекрыли подземные переходы на три дня: что случилось

С сегодняшнего дня, 16 апреля, в нескольких подземных переходах в центре Киева частично ограничивают движение пешеходов. Они расположены в районе Майдана Независимости и Европейской площади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в пресс-службе КГГА.

"В этот период дорожники будут очищать водосборные приямки и красить потолки", - объяснили гражданам.

Изменения для горожан и гостей столицы вводят с 16 по 18 апреля (включительно).

В КГГА рассказали, что (согласно информации коммунальной корпорации "Киевавтодор") частично будут ограничивать движение пешеходов в подземных переходах в центре Киева:

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева - на улице Крещатик - с 15 апреля временно будут ограничивать движение транспорта. Ездить согласно введенным изменениям водителям придется в отдельные дни и часы.

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