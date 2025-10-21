Ремонт дорог в Киеве: какие улицы перекрыли с 21 октября и когда восстановят движение

В частности, 21 октября с 9:00 до 20:00 движение частично ограничено на улице Оноре де Бальзака (Деснянский район) - на участке от ул. Сержа Лифаря до ул. Там дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.



Схема ограничения движения на ул. Оноре де Бальзака (инфографика: КК "Киевавтодор")

Также в ночь с 21 на 22 октября, с 22:00 до 6:00, ограничат движение на улице Юрия Ильенко (Шевченковский район) - от ул. Гарета Джонса до дома 52-А.



Схема ограничения движения на ул. Юрия Ильенко (инфографика: КК "Киевавтодор")

Кроме того, с 21 по 26 октября, с 8:00 до 20:00, частичные ограничения будут действовать на бульваре Леси Украинки (Печерский район) вблизи остановки "Круглая башня". Во время ремонта движение будет сужено по крайней правой полосе в направлении станции метро "Печерская".



Схема ограничения движения на бульв. Леси Украинки (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и просят водителей планировать маршруты с учетом ограничений.