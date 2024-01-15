Рекрутинг в ВСУ. Вакансии в войско будут предлагаться безработным через центры занятости

В ведомстве отметили, что теперь вакансии, которые воинские части размещают на платформе https://defence.robota.ua/ от сайта объявлений о поиске работы robota.ua, публикуют на Едином портале вакансий https://jobportal.dcz.gov.ua/ Государственной службы занятости.

Соответствующий документ о сотрудничестве был подписан заместителем главы Минобороны Наталией Калмыковой, директором Государственного центра занятости Юлией Жовтяк и директором по инновациям robota.ua Сергеем Лозко.

"Мы продолжаем развивать проект рекрутинга в Силы обороны Украины. За два месяца его реализации имеем более 40 тысяч отзывов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах", - рассказала представитель МОУ.

По ее словам, такое сотрудничество позволит сделать рекрутинг более эффективным.

"На следующем этапе сотрудничества эти вакансии будут предлагаться безработным людям в каждом регионе Украины", - говорится в заявлении.

Детали инициативы

В Минобороны разъяснили, что в первую очередь это касается небоевых специальностей, обеспечивающих полноценное функционирование и поддержку в тылу.

В дальнейшем будет осуществляться подбор и профессиональное обучение кандидатов по специальностям под заказ Cил обороны Украины.

Напомним, сеть региональных и базовых центров занятости насчитывает 535 учреждений и подразделений. Так что взаимодействие с ними даст мощный толчок для сотрудничества.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. Процесс схож с трудоустройством.

Также в МОУ объясняли, как будут формировать зарплату для военных, рекрутируемых в ВСУ. Кроме того, Минобороны уже подписало соглашения с тремя компаниями для рекрутинга.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны - читайте по ссылке.