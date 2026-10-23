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Рекордсмен Гиннеса: Vivo назвала дату выхода смартфона с батареей 10000 мАч

14:16 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Vivo рассекретила дату выхода Y600 (коллаж: РБК-Украина)

Компания Vivo подтвердила официальную дату выхода смартфона Y600 со сверхмощным аккумулятором на 10000 мАч. Предварительные заказы стартуют 26 октября, а официальные продажи начнутся 30 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vivo в Weibo.

Модель Y600 войдет в семейство гаджетов рядом с Y600 Pro и Y600i. Главным фокусом при разработке устройства стала максимальная продолжительность автономной работы.

Гаджет также оснастили фирменным источником питания Blue Ocean.

Рекорд Гиннеса по продолжительности работы

В рамках промо-кампании Vivo подверг смартфон утомительному тестированию. Устройство отработало в режиме непрерывной прямой трансляции в течение 32 часов и 37 минут.

Такой результат позволил устройству официально завоевать титул в Книге рекордов Гиннеса за самую длительную прямую трансляцию во время тестирования электронного продукта.

Дизайн и камеры новинки

Устройство выйдет в белом и синем цветах с плоской боковой рамкой.

На задней панели расположен модуль из 2 камер:

  • Основная камера на 50 МП с асферической линзой
  • Вспомогательный модуль для съемки

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Технические аналоги и спецификации

По внутренней кодификации V2626 новинка связана с индийским Vivo S2 FE и малайзийским Vivo V80 Lite 5G.

Книга рекордов Гиннеса также указывает эти названия как региональные варианты смартфона, использованного в тесте.

Технические параметры аналога Vivo S2 FE дают представление о возможных характеристиках китайской версии Y600:

  • Дисплей: 6.83 дюйма, 1.5K AMOLED, частота обновления 120 Гц
  • Процессор: MediaTek Dimensity 7300e
  • Камеры: 50 МП основная и 32 МП фронтальная
  • Аккумулятор: 10000 мАч с проводной зарядкой мощностью 44 Вт

Для сравнения, модель Y600 Pro имеет аккумулятор на 10200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. У обычного Y600 емкость батареи немного меньше, а скорость зарядки официально не подтверждена.

Цены, конфигурации памяти и планы международного релиза смартфона Vivo держит в секрете.

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