У Раді заявили про рекордну кількість спостерігачів на виборах в Україні

Рекордна кількість спостерігачів стане викликом для виборчої системи, - нардеп

Рекордное количество зарегистрированных наблюдателей от общественных организаций на очередных выборах президента Украины станет испытанием для избирательной системы страны в 2019 году. Об этом заявил представитель рабочей группы по подготовке избирательного кодекса, народный депутат Руслан Сидорович, передает корреспондент РБК-Украина.

"Невозможно не упомянуть также об аномальном количестве общественных организаций, зарегистрированных в качестве наблюдателей на этих выборах. Или это будет тестом на стрессоустойчивость избирательной системы в Украине в 2019 году, очевидно, что, да. Так же это будет стресс-тестом для правоохранительных органов", - заявил Сидорович.

Депутат подчеркнул, что вызовы на выборах-2019 мало чем отличаются от проблем прошлых президентских кампаний.

"Когда мы говорим о проблемах этой избирательной кампании, вызовы те же, начиная с нарушения стандартов ведения предвыборной агитации и засилье политической рекламы. По поводу недостоверности информации, которую подают кандидатов - это очень важный сектор. Я вижу в прессе много "чекингов". Важно, чтобы это максимально доносилось к обществу", - добавил он

Напомним, по состоянию на 13 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 90 международных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на выборах 2019. Таким образом, ЦИК предоставил разрешение для наблюдения за выборами уже 226 международным наблюдателям.

Кроме того, ЦИК утвердил перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года.