Рекордный спрос: банки за месяц ввезли в Украину наличной валюты на 1 млрд долларов

Согласно статистике центробанка, объем в долларах вырос 779 млн долларов, объем в евро - до 267 млн.

По данным НБУ, в октябре из Украины вывезли валюты на 76 млн долларов, что находится на уровне предыдущих месяцев.

Спрос на валюту

В начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился - с 40 до 38 гривен за доллар. В июне-июле курс упал до 37,2 гривен за доллар. Однако в конце августа курс доллара резко пошел вверх и достиг уровня 38,6 гривен за доллар.

После введения НБУ режима управляемой гибкости курс на наличном рынке упал до 37,70 гривен за доллар.

По данным НБУ, население Украины в октябре 2023 года купило в банках 739,4 млн долларов - максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года.

Всего с начала 2023 года украинцы купили 3,145 млрд долларов.