Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів

Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс 779 млн доларів, обсяг у євро - до 267 млн.

За даними НБУ, у жовтні з України вивезли валюти на 76 млн доларів, що знаходиться на рівні попередніх місяців.

Попит на валюту

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився - з 40 до 38 гривень за долар. У червні-липні курс впав до 37,2 гривні за долар. Однак наприкінці серпня курс долара різко пішов нагору і досяг рівня 38,6 гривень за долар.

Після введення НБУ режиму гнучкості курс на готівковому ринку впав до 37,70 гривень за долар.

За даними НБУ, населення України у жовтні 2023 року купило у банках 739,4 млн доларів - максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року.

Загалом з початку 2023 року українці купили 3,145 млрд доларів.