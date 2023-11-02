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Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума почти за десять лет

Украина, Четверг 02 ноября 2023 09:29
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Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума почти за десять лет Фото: украинцы с начала года пополнили свои валютные резервы на 3,1 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в октябре 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 590 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,330 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 739,4 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в октябре украинцы купили максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года - 782,5 млн долларов.

Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума почти за десять лет

Данные показывают, что более половина валюты (359,3 млн долларов) было куплено населением в безналичной форме.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 15,053 млрд долларов и купили 18,198 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 3,145 млрд долларов.

Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума почти за десять лет

Безналичная валюта

В конце августа НБУ принял решение разрешить банкам продавать безналичную валюту населению в объеме 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств. Это привело к тому, что курс упал до 38 гривен. Банки продают валюту онлайн по курсу около 37,50 гривен.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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