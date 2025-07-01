Рекордный курс евро. Почему валюта Еврозоны так стремительно дорожает

Как вырос курс евро за последние месяцы

Европейский центральный банк с середины января до 27 июня увеличил курс евро на 15% - до 1,17 долларов за евро.

Европейский центральный банк значительно повысил курс евро в течение последних месяцев каденции президента Дональда Трампа (сайт ЕЦБ)

За этот же период Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 12% - до 48,64 гривны за евро.

На 1 июля НБУ снова поднял курс евро до нового рекордного значения - 48,98 гривны за евро.

Национальный банк меняет курс евро к гривне вслед за курсом евро к доллару на международном валютном рынке (сайт НБУ)

Почему евро дорожает к доллару

По словам эксперта, ослабление доллара относительно евро объясняется опасениями последствий политики администрации президента США Дональда Трампа для американской экономики.

"Резкое повышение импортных пошлин может привести к ускорению инфляции и ослаблению потребительского спроса, и как результат, замедлению экономического роста", - сказал Александр Мартыненко.

Он добавил, что инвесторов беспокоит рост дефицита федерального бюджета, к которому может привести сокращение налогов, которые отстаивает республиканская партия.

"В целом хаотичная непредсказуемая политика новой американской администрации нанесла серьезный репутационный удар по акциям и облигациям США, как одним из самых безопасных рыночных активов. И это также негативно отразилось на американском долларе", - сказал Александр Мартыненко.