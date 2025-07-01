Рекордный курс евро. Почему валюта Еврозоны так стремительно дорожает

Курс евро приближается к рекордным 50 гривнам. Это происходит на фоне роста стоимости евро к доллару на международном рынке. Валюта США теряет позиции из-за непредсказуемости политики президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александра Мартыненко.
Европейский центральный банк с середины января до 27 июня увеличил курс евро на 15% - до 1,17 долларов за евро.
Европейский центральный банк значительно повысил курс евро в течение последних месяцев каденции президента Дональда Трампа (сайт ЕЦБ)
За этот же период Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 12% - до 48,64 гривны за евро.
На 1 июля НБУ снова поднял курс евро до нового рекордного значения - 48,98 гривны за евро.
Национальный банк меняет курс евро к гривне вслед за курсом евро к доллару на международном валютном рынке (сайт НБУ)
По словам эксперта, ослабление доллара относительно евро объясняется опасениями последствий политики администрации президента США Дональда Трампа для американской экономики.
"Резкое повышение импортных пошлин может привести к ускорению инфляции и ослаблению потребительского спроса, и как результат, замедлению экономического роста", - сказал Александр Мартыненко.
Он добавил, что инвесторов беспокоит рост дефицита федерального бюджета, к которому может привести сокращение налогов, которые отстаивает республиканская партия.
"В целом хаотичная непредсказуемая политика новой американской администрации нанесла серьезный репутационный удар по акциям и облигациям США, как одним из самых безопасных рыночных активов. И это также негативно отразилось на американском долларе", - сказал Александр Мартыненко.
Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой предоставил прогноз, что в июле при оптимистическом сценарии 1 евро может вернуться в коридор 1,05-1,1 доллар, в негативном случае курс евро вырастет до 1,15-1,18 доллар.
В конце мая заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что в будущем Украина возьмет на себя обязательства перейти на евро в рамках процесса интеграции в ЕС.
30 июня исполнительный директор МВФ и экс-глава Банка Литвы Витас Василяускас сказал, что вступление любой страны в Европейский Союз предполагает переход на евро.