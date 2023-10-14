Украина обыграла македонцев в отборе к Евро-2024: Караваев с шедевром, матч прерывали

Национальная команда Украины одержала важную победу над сборной Северной Македонии и сохранила шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

Евро-2024, квалификация, группа C, 7-й тур

Украина – Северная Македония – 2:0

Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+5

С первых минут обе команды решили не отсиживаться в обороне и принялись прессинговать соперника едва ли не на каждом клочке поля. Первым номером в дебюте пытались играть "сине-желтые". Возникли и первые возможности, но с ударами Довбика и Мудрика справился голкипер.

Впрочем, балканцы постепенно отодвинули игру подальше от собственного штрафного. Полностью же осмелели номинальные гости на экваторе тайма. Создали и первый момент – Миовски пробил из пределов штрафной с острого угла, но попал в Трубина.

При таком ходе событий гол украинцев стал приятной неожиданностью. Не обошлось и без щепотки везения. Судаков от боковой линии сместился ближе к центру, получил касание "благословения" от Зинченко и пробил метров с 25-ти – мяч попал в Серафимова, дезориентировал Димитриевски и влетел точно в угол.

Играть осторожно для Северной Македонии уже не имело смысла. Как следствие, еще до перерыва подопечные Благои Милевски несколько раз побеспокоили Трубина. Вот Миовски убрал Матвиенко, однако пробить голкипера не сумел. Далее вратарь потянул коварный выстрел Ашковски. А Эльмас пробил рядом со штангой.

На старте второй половины команды обменялись возможностями. Довбик из пределов штрафной после передачи Судакова не попал в рамку ворот. В ответ Чурлинов в слаломном стиле прошел трех оппонентов и отправил мяч в Трубина. Подобной взаимностью впоследствии ответил и Мудрик после забрасывания Довбика.

Удвоить преимущество сборная Украины могла на 60-й минуте. После углового "сине-желтых" с правого фланга Матвиенко головой отправил мяч в перекладину. После небольшой паузы снова напомнил о себе Мудрик. Но новый выстрел вингера "Челси" с дистанции обошел ворота.

Супершанс на 81-й минуте создал Судаков. Хавбек "Шахтера" снова решился пробить издалека и направил мокрый от дождя мяч под перекладину. Однако, Димитриевски в эффектном прыжке одной рукой перевел сферу на угловой. А еще несколько минут спустя ногой отразил удар Яремчука в дальний угол.

Впоследствии на поле выбежал болельщик с флагом Украины, но долгой пауза не была. Зато вдохновила Караваева на шедевр. Универсал "сине-желтых" заметил, что Димитриевски опрометчиво покинул ворота и роскошно положил с центра поля в дальний угол – 2:0 в итоге.

Сборная Украины одержала третью победу в квалификации к Евро-2024. Теперь в активе команды Сергея Реброва 10 очков и, по крайней мере, временно второе место в группе C. Итальянцы смогут восстановить статус-кво, одолев сборную Мальты.