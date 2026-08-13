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ДТЭК значительно увеличил число обновленных энергообъектов сетей: как это повлияет на зиму

17:44 13.08.2026 Чт
2 мин
В ДТЭК отчитались о подготовке к зиме
aimg Сергей Новиков
ДТЭК значительно увеличил число обновленных энергообъектов сетей: как это повлияет на зиму ДТЭК обновил 37 энергообъектов в первом полугодии (фото: Getty Images)
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Компания ДТЭК обновила 37 энергетических объектов сетевой инфраструктуры в рамках подготовки к следующей зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Так, в первом полугодии 2026 года операторы систем распределения "ДТЭК Сети" реконструировали 7 трансформаторных пунктов и 17 подстанций, а также построили 13 новых трансформаторных пунктов в:

  • Киеве;
  • Киевской;
  • Днепропетровской;
  • в Одесской областях.

"Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - говорится в нем.

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Параллельно энергетики ДТЭК отремонтировали почти 2 тысячи км воздушных и 4,6 тысячи км кабельных линий, а также починили почти 3 тысячи энергообъектов.

Еще 5 тысяч км трасс воздушных линий расчистили от деревьев и кустарников, чтобы снизить риск аварий.

"Мы продолжаем системно обновлять электросети и повышать их устойчивость. За первое полугодие увеличили объемы реконструкции и нового строительства энергообъектов в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом", - отметила генеральный директор "ДТЭК Сети" Алина Бондаренко.

По ее словам, в 2026 году компания планирует инвестировать более 6,7 млрд грн в обновление сетей.

"Это позволит нам создать запас прочности на предстоящий отопительный сезон", - добавила она.

Напомним, за первое полугодие 2026 года ДТЭК Рината Ахметова установил почти 136 тысяч "умных" счетчиков. Это на 37% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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