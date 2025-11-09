Рекордный рост закончился: азиатские ИИ-акции резко упали

Самое резкое падение с апреля отразило узкую широту роста, зависимость от розничных инвесторов и растущую неопределенность относительно сроков снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

"Распродажа на прошлой неделе является напоминанием о том, что структура рынка Азии просто более уязвима", - отметил Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре.

Рост технологического сектора Азии в этом году

В этом году технологический сектор Азии опередил свой американский аналог благодаря более низким оценкам и ажиотажу, вызванному прорывами Китая в области искусственного интеллекта, в частности DeepSeek.

Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 24% в 2025 году и на пути к тому, чтобы превзойти S&P 500 с наибольшим отрывом за 16 лет.

Стремительный рост вызвал беспокойство относительно перегрева рынка. Корейская фондовая биржа предупредила об опасности, которую представляет рост акций SK Hynix Inc. более чем на 200% в этом году.

Резкое падение на прошлой неделе

Технологический индекс MSCI Asia в среду упал на 4,2%, что стало самым большим падением с апрельского шока от таможенных тарифов США.

Южнокорейский Kospi упал на 6,2%, а японский Nikkei 225 - на 4,7%. Ключевые поставщики Nvidia Corp., включая SK Hynix и Advantest Corp., пострадали больше всего, каждый потеряв примерно по 10%.

Риски концентрации на рынке

Аналитики отмечают, что чрезмерные потери Азии отражают структурную проблему - чрезвычайную концентрацию технологических гигантов в региональных бенчмарках. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. сейчас занимает более 40% Taiex, что втрое больше, чем десять лет назад.

В Южной Корее Samsung Electronics Co. и SK Hynix вместе составляют около 30% Kospi.

Япония не является исключением: пять ведущих акций Nikkei 225 составляют около 38% от общего веса.

"Если что-то пойдет не так с бумом искусственного интеллекта или полупроводников, Nikkei немедленно упадет... Я действительно думаю, что мы и в дальнейшем будем наблюдать больше коррекций и повышенную волатильность", - отметил Такехико Масудзава, руководитель отдела торговли акциями Phillip Securities Japan в Токио.