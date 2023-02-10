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Рекордное количество столкновений. В ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Facebook соm)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты сконцентрировали силы на установленном контроле над трассой Константиновка-Бахмут. В этом направлении за сутки зафиксировали наибольшее количество боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

"Бахмут остается в дальнейшем главным направлением удара врага, там только за эти сутки произошло 124 обстрела разными типами артиллерии, рекордные 54 боевых столкновения по всему направлению", - говорится в сообщении.

Череватый сообщил, что враг стремится завладеть контролем над трассой Константиновка-Бахмут, но ВСУ ведут контрбатарейную борьбу с целью уменьшить возможности врага по поражению этой трассы.

Украинские военные могут доставлять в Бахмут оружие, еду, другие необходимые вещи, а также вывозить раненых из-под самого города. Череватый добавил, что враг сконцентрировал на этом направлении значительные силы.

"Здесь до сих пор остаются представители ЧВК "Вагнера", прибывают мотострелковые подразделения российских ВС РФ, а также подразделения так называемого 2-го армейского корпуса "ЛНР", - добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, что с 7 февраля 2023 года российские силы, вероятно, добились тактических успехов на двух ключевых участках фронта. Однако они понесли значительные потери.

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают выполнять боевые действия в Бахмуте (Донецкая область). В спецслужбе показали, как работают бойцы спецподразделения.

Бои за Бахмут продолжаются уже шесть месяцев. Однако украинские военные должны держаться, пока Украина не получит необходимое вооружение.

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