Рекордный показатель. "Леса Украины" в 2025 году перечислили в госбюджет 15 млрд грн
ГП "Леса Украины" завершает 2025 год с рекордными отчислениями в госбюджет - более 15 млрд грн. Предприятие получило более 8 млрд грн прибыли и инвестировало 2 млрд грн в развитие.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил в у Facebook руководитель ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.
По словам руководителя предприятия, нынешняя прибыль в 8 млрд гривен стала самой большой за все предыдущие годы работы. Из полученных средств 2 млрд гривен было направлено на инвестиционные проекты - восстановление и развитие лесного хозяйства.
Кроме того, Юрий Болоховец выразил мнение, что сумма налоговых платежей в 15 млрд грн делает предприятие "настоящим донором госбюджета".
Кроме финансовых результатов, в 2025 году "Леса Украины" отчитались о:
- высадке 1 миллиарда деревьев в рамках программы "Зеленая страна";
- сокращении площади лесных пожаров в 4 раза, несмотря на регулярные обстрелы;
- сохранении десятков тысяч гектаров самосейных и нераспределенных лесов.
Болоховец связывает рост эффективности предприятия с внедрением лесной реформы, позволившей централизовать управление, ввести прозрачные закупки и открытую реализацию древесины через конкурентные торги.
Он также добавил, что реформирование отрасли сопровождается сопротивлением, поскольку изменения нивелировали коррупционные схемы, которые существовали в системе.
"Именно поэтому лесная реформа и сегодня вызывает жесткое сопротивление. Давление и преследования, которые продолжались в этом году, - не обо мне лично. Это попытки остановить изменения, которые впервые за годы независимости сделали лес действительно государственным ресурсом", - объяснил Болоховец.
В следующем году ГП "Леса Украины" планирует сосредоточиться на следующих направлениях: цифровизация управления, новые глобальные системы контроля, механизация и увеличение заготовок, масштабные проекты по разминированию.
На предприятии также считают, что потенциал роста экономических показателей еще не исчерпан.
Напомним, ГП "Леса Украины" создали в конце 2022 года в рамках лесной реформы путем присоединения гослесхозов. Сейчас это крупнейшее государственное предприятие страны и крупнейший украинский лесопользователь, в управлении которого находится 6,7 млн га земель государственного лесного фонда.
Осенью 2025 года стартовал процесс превращения "Лесов Украины" в государственную акционерную компанию.