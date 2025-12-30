ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Рекордный показатель. "Леса Украины" в 2025 году перечислили в госбюджет 15 млрд грн

Вторник 30 декабря 2025 09:20
Рекордный показатель. "Леса Украины" в 2025 году перечислили в госбюджет 15 млрд грн Фото: ГП "Леса Украины" уплатило налогов на 15 млрд грн (прессслужба)
Автор: Юлия Бойко

ГП "Леса Украины" завершает 2025 год с рекордными отчислениями в госбюджет - более 15 млрд грн. Предприятие получило более 8 млрд грн прибыли и инвестировало 2 млрд грн в развитие.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил в у Facebook руководитель ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

По словам руководителя предприятия, нынешняя прибыль в 8 млрд гривен стала самой большой за все предыдущие годы работы. Из полученных средств 2 млрд гривен было направлено на инвестиционные проекты - восстановление и развитие лесного хозяйства.

Кроме того, Юрий Болоховец выразил мнение, что сумма налоговых платежей в 15 млрд грн делает предприятие "настоящим донором госбюджета".

Кроме финансовых результатов, в 2025 году "Леса Украины" отчитались о:

  • высадке 1 миллиарда деревьев в рамках программы "Зеленая страна";
  • сокращении площади лесных пожаров в 4 раза, несмотря на регулярные обстрелы;
  • сохранении десятков тысяч гектаров самосейных и нераспределенных лесов.

Болоховец связывает рост эффективности предприятия с внедрением лесной реформы, позволившей централизовать управление, ввести прозрачные закупки и открытую реализацию древесины через конкурентные торги.

Он также добавил, что реформирование отрасли сопровождается сопротивлением, поскольку изменения нивелировали коррупционные схемы, которые существовали в системе.

"Именно поэтому лесная реформа и сегодня вызывает жесткое сопротивление. Давление и преследования, которые продолжались в этом году, - не обо мне лично. Это попытки остановить изменения, которые впервые за годы независимости сделали лес действительно государственным ресурсом", - объяснил Болоховец.

В следующем году ГП "Леса Украины" планирует сосредоточиться на следующих направлениях: цифровизация управления, новые глобальные системы контроля, механизация и увеличение заготовок, масштабные проекты по разминированию.

На предприятии также считают, что потенциал роста экономических показателей еще не исчерпан.

Напомним, ГП "Леса Украины" создали в конце 2022 года в рамках лесной реформы путем присоединения гослесхозов. Сейчас это крупнейшее государственное предприятие страны и крупнейший украинский лесопользователь, в управлении которого находится 6,7 млн ​​га земель государственного лесного фонда.

Осенью 2025 года стартовал процесс превращения "Лесов Украины" в государственную акционерную компанию.

