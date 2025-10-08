Рекорд века: золото впервые подорожало до 4000 долларов за унцию

Это важное событие для слитков, которые еще два года назад стоили менее 2000 долларов, а сейчас их доходность превышает доходность акций в этом веке.

В этом году стоимость золота выросла более чем на 50% из-за неопределенности в мировой торговле, сомнений относительно независимости Федеральной резервной системы и фискальной стабильности США.

Геополитическая напряженность также повысила спрос на активы-гавани, тогда как центральные банки продолжают скупать драгоценный металл ускоренными темпами. Рост приобрел особую актуальность после кризиса государственного финансирования в Вашингтоне. Начало цикла монетарного смягчения ФРС также стало благом для золота, которое не приносит процентов.

Инвесторы реагируют, вкладывая средства в биржевые фонды: ETF, подкрепленные слитками, в сентябре зафиксировали самый большой ежемесячный приток за более чем три года.

"Пробитие золотом отметки в 4000 долларов - это не просто страх, а перераспределение средств", - отметил стратег Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана.

По его словам, на фоне паузы и снижения ставок реальная доходность падает, тогда как акции, связанные с искусственным интеллектом, кажутся переоцененными.

Сегодня же цена выросла на 1,1% - до 4 026,69 доллара за унцию, а в Сингапуре торговалась уже на уровне 4 025,86 доллара.

Прошлые скачки цены на золото

Скачки цены на золото обычно отражают более широкие экономические и политические процессы. Так, стоимость металла превысила:

1000 долларов после мирового финансового кризиса,

2000 - во время пандемии Covid-19,

3000 - после введения тарифных планов администрации Трампа.

Нынешний рост происходит на фоне нападок президента США Дональда Трампа на ФРС, включая угрозы председателю Джерому Пауэллу и попытками устранить Лизу Кук. Это стало самым ярким испытанием автономии американского центробанка.

Постепенная политика ФРС, направленная на снижение ставок и стимулирование инфляции, создает благоприятную среду для золота, которое традиционно рассматривается как защита от инфляционных рисков.

"Мы ожидаем, что золото достигнет циклического пика, когда на рынке будет наибольшее беспокойство относительно независимости ФРС. Но если ФРС ошибется в политике, показатели золота могут быть еще лучше", - говорится в записке Macquarie Bank Ltd. от 30 сентября.

Лучшие годовые результаты

Слитки демонстрируют лучшие годовые результаты с 1970-х годов - десятилетия, когда быстрая инфляция и отказ от золотого стандарта привели к 15-кратному росту цены металла. В то время президент Ричард Никсон давил на ФРС, чтобы снизить ставки, что впоследствии привело к нестабильности и политическому влиянию на монетарную политику.

Будет ли расти цена на золото дальше?

"Инвесторы покупают золото из-за его диверсификационных качеств", - отметил советник по инвестиционной стратегии GSFM Стивен Миллер.

Он добавил, что к середине следующего года цена может достичь 4500 долларов за унцию.

Миллиардер Рэй Далио заявил, что золото является более безопасной гаванью, чем доллар, а его рекордный рост напоминает 1970-е годы. Аналогичного мнения придерживается и основатель Citadel Кен Гриффин, который связывает подъем с беспокойством относительно американской валюты.

"Рост до 4000 долларов свидетельствует не только о спросе на безопасные активы, но и об углублении недоверия к бумажным активам", - добавил аналитик Vantage Markets Хэбэ Чен.

Центральные банки остаются ключевыми игроками на рынке золота, превратившись из продавцов в покупателей после мирового финансового кризиса. Темпы закупок выросли после того, как в 2022 году США и союзники заморозили валютные резервы России, что побудило страны активнее диверсифицировать резервы.

По словам аналитиков Goldman Sachs, текущая тенденция накопления золота центральными банками является "структурным сдвигом" и, вероятно, продлится еще как минимум три года.

Банк также повысил прогноз стоимости золота до 4900 долларов за унцию к декабрю 2026 года (ранее ожидалось 4300 долларов).

Среди других драгоценных металлов цена серебра выросла на 1,4% - до 48,49 доллара за унцию, а также подорожали платина и палладий.