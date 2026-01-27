ua en ru
Готовили почти 20 лет: ЕС и Индия согласовали масштабное торговое соглашение

Вторник 27 января 2026 10:24
Готовили почти 20 лет: ЕС и Индия согласовали масштабное торговое соглашение Фото: Нарендра Моди и Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле, который охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. Работу над соглашением начали в 2007 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросоюза.

"Люди во всем мире называют это соглашение "матерью всех соглашений". Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд людей в Индии и миллионов людей в Европе", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Он отметил, что согласованный договор укрепляет общую приверженность свободной торговле, демократии и верховенству права.

Детали соглашения

По данным ЕС, соглашение сократит или отменит пошлины почти на 97% европейского экспорта. Это позволит сэкономить до 4,75 млрд долларов в год на пошлинах. От договора прежде всего получат выгоду сельское хозяйство, автомобилестроение и сфера услуг.

Например, пошлины на автомобили из ЕС постепенно будут снижаться со 110% до 10%, а на автозапчасти они будут полностью отменены через пять-десять лет.

Пошлины на вина из Евросоюза снизятся со 150% до 75%, тарифы на оливковое масло - с 45% до 0%. Также полностью отменят индийские пошлины на переработанные продукты, такие как макароны и шоколад.

Когда подпишут соглашение

Официальное подписание соглашения между Индией и ЕС состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится от пяти до шести месяцев.

Переговоры о торговом соглашении Индии и ЕС неоднократно заходили в тупик и прекратились в 2013 году. В 2022 году дискуссия возобновилась из-за ситуации в мировой торговле, на которую повлияли боевые действия в Украине и политика президента США Дональда Трампа. Отмечается, что в 2025 году торговля Индии и ЕС достигла 136,5 млрд долларов.

Стоит отметить, что ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ЕС "финансирует войну против самой себя", заключая торговое соглашение с Индией.

Он рассказал, что нефть из России поступает в Индию, после чего ее оттуда вывозят и продают странам ЕС.

