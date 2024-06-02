Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста

Работники критических предприятий и других структур, работа которых важна во время войны, подлежат бронированию. Забронировать могут не больше 50% военнообязанных сотрудников. Самая бронь предоставляется на 6 месяцев, затем ее нужно просматривать.

Всем ли для получения бронирования сейчас нужно проходить ВЛК, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Нужно ли проходить ВЛК для получения бронирования

Для получения брони по новым мобилизационным правилам военно-врачебную комиссию нужно проходить всем. Особенно это касается тех, кто оформляет бронирование впервые, говорит Катерина Анищенко.

"Прохождение ВЛК – это обязательная процедура в любом случае. Для подачи на бронь также требуется военно-учетный документ, а его можно получить путем прохождения военно-врачебной комиссии. Без этого документа вы не можете подать человека на бронирование. То есть, по сути, сейчас логика сводится к тому, чтобы появляться в ТЦК и обновлять свои военно-учетные документы. Также проходить ВЛК необходимо, если есть основания для отсрочки. К примеру, инвалидность у жены или опека над детьми", – объясняет адвокат.

Она знает о случаях, когда люди проходили ВЛК для получения бронирования, но при этом по правилам человеку, прошедшему ВЛК, вручали повестку. Хотя человек даже не дошел до процедуры оформления бронирования, этот путь тоже считается законным.

"В целом обжаловать это невозможно, потому что в теоретическом понимании с учетом действующих ныне законов, в ТЦК пришел человек военнообязанного возраста, прошел ВЛК, и по заключению комиссии является здоровым и пригодным к службе. Если оснований для отсрочки нет, то такого человека могут мобилизовать. Получается своего рода замкнутый круг", – поясняет Катерина Анищенко.