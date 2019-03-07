Рекомендації щодо призначення суддів в ВАКС скоро передадуть до Вищої ради правосуддя

ВККСУ визначила переможців конкурсу в ВАКС

В ближайшее время рекомендации относительно назначения судей по рЕзультатам конкурса в Высший антикоррупционный суд будут переданы в Высший совет правосудия. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы ВККСУ Станислав Щотка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, отобранные люди - люди молодого и среднего возраста. Среди них два доктора юридических наук, кандидаты экономических наук. В структуре также адвокаты и ученые. 45% в целом, по его словам, люди, которые ранее не осуществляли правосудие.

"Мы подвели итоги и предоставили рекомендации всем кандидатам на должности. Времени было выделено не много. Комиссия смогла цивилизованно решить вопрос. Мы смогли построить процесс обмена информацией с общественным советом. Мы провели с ними ряд встреч. С каждым кандидатом мы проговорили около часа. Нам кажется, что мы сделали правильный выбор", - сказал он.

Он отметил, что в финальный рейтинг попали кандидаты, успешно прошедшие все этапы конкурса.

"В ближайшее время рекомендации относительно назначения судей будут переданы в ВСП", - резюмировал Щотка.

Добавим, что ВККСУ определила победителей конкурса в ВАКС, в первой инстанции - 40% адвокатов, в апелляционной - 50%.

По словам главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова, в проходной рейтинг в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда вошли 12 победителей конкурса, среди которых 50% судьи, 50% адвокаты и ученые. В рейтинг в первую инстанцию ВАКС вошло 27 победителей конкурса, 40% из которых имеют опыт работы адвокатами и учеными, 60% судьи.

Напомним, конкурс в Высший антикоррупционный суд Украины был завершен 6 марта. По его словам, впервые конкурс по отбору судей комиссия проводила вместе с общественным советом международных экспертов.

Государственная судебная администрация назначила Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата ВАКС.