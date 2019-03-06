ВККС оголосила про завершення конкурсу у Вищий антикорупційний суд

Фото: Сергій Козьяков (vkksu.gov.ua)

Члени ВККС під час засідання затвердили результати конкурсного відбору

Конкурс до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) завершено сьогодні, 6 березня. Про це оголосив голова ВККС Сергій Козьяков під час засідання 6 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вперше конкурс з відбору суддів комісія проводила разом з громадською радою міжнародних експертів.

"Пропоную оголосити конкурс в ВАКС та апеляційну палату завершеним. Всіх вітаю з цією подією. Фактично вперше в нашій країні відбувся відкритий конкурс ВАКС. Вперше цей конкурс комісія проводила разом з громадською радою міжнародних експертів", - заявив Козьяков.

Члени комісії під час засідання затвердили результати конкурсного відбору суддів і проголосували за завершення конкурсу.

"Хочу подякувати раду міжнародних експертів, це 6 видатних юристів з п'яти країн. А також подякувати всіх тих, хто допомагав громадській раді міжнародних експертів, коли вони разом з нами працювали кожен день. Також дякуємо всіх донорів за технічну допомогу та моніторинг цього процесу", - додав він.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, Державна судова адміністрація призначила Олексія Жукова тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату ВАКС.

Наприкінці січня повідомлялося, що в конкурсі до Вищого антикорупційний суд продовжить брати участь 71 кандидат, 7 з яких - за результатами спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів.

Додамо, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що процес набору кандидатів у Вищий антикорупційний суд викликає питання. За її словами, 30% кандидатів у ВАКС виявилися непрофесійними. Посол підкреслила, що суди зараз використовують для блокування реформ в Україні.