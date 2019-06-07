ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через непогоду в Україні затопило три області

Новини » Надзвичайні події    07.06.2019 - 09:24
Через непогоду в Україні затопило три області
Фото: наслідки зміни погоди (dsns.gov.ua)

Затопило Івано-Франківську, Херсонську і Кіровоградську області

У трьох областях через погіршення погодніх умов спостерігається підтоплення населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, в Івано-Франківська область було підтоплено 39 житлових будинків 170 дворогосподарств у 15 населених. 

"Станом на 7 годину залишаються підтопленими 16 житлових будинків в Коломийському районі та 117 дворогосподарств", - йдеться у повідомленні.

 
Фото: наслідки зміни погоди (dsns.gov.ua)

У Херсонській області було підтоплення 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району, а у Кіровоградській області -  20 житлових будинків та 48 присадибних ділянок.

Нагадаємо, вчора у Кіровоградський та Вінницькій області через різку зміну погоди підтоплені більше 40 житлових будинків, а також присадибні ділянки і підвальні приміщення. 

Зокрема, в ніч з 5 на 6 червня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Херсонська - 18 н.п., Черкаська - 17 н.п., Житомирська - 14 н.п., Київська - 12 н.п., Хмельницька - 9 н.п., Кіровоградська - 6 н.п. та Волинська - 4 н.п.

Київ у найближчі години накриє гроза В Україні завтра очікуються дощі і грози
Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся