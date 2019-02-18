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Регулятор перевірить облгази Фірташа на предмет донарахувань в платіжках

Новини » Енергетика    18.02.2019 - 13:02
Регулятор перевірить облгази Фірташа на предмет донарахувань в платіжках
Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/Ok.Kryvenko)

Перевірки облгазів планують розпочати в березні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), отримала дозвіл від Державної регуляторної служби України на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови комісії Оксани Кривенко у Facebook.

Кривенко повідомила, що облгази перевірятимуть на предмет донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до стандартних умов.

За її словами, зараз НКРЕКП очікує офіційні документи.

"Розраховуємо розпочати перевірку вже у березні", - додала Кривенко.

Регулятор перевірить облгази Фірташа на предмет донарахувань в платіжках

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року Кабінет міністрів України дав доручення НКРЕКП перевірити облгази на дотримання законодавства.

Як писало РБК-Україна, на початку січня анонсувалося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові перевірки 20 операторів газорозподільних мереж через завищені тарифи у платіжках за газ.

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Новини України ФірташНКРЕКПгаз
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