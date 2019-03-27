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Регулятор пропонує визначити "Енергоатом" постачальником е/е для населення

Новини » Енергетика    27.03.2019 - 14:32
Регулятор пропонує визначити "Енергоатом" постачальником е/е для населення
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Усі збитки від постачання дешевої електроенергії покладуть на державну компанію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує визначити "Енергоатом" в якості постачальника електроенергії за низьким тарифом для населення. Про це йдеться у листі члена НКРЕКП Дмитра Коваленка до Міністерства енергетики від 28 січня, яке публікує видання "Наші гроші".

Вказаний варіант розробили у НКРЕКП для збереження середньозваженого тарифу для населення на діючому рівні 1,03 грн за кВт⋅год. У листі вказується, що найбільшим оптимальною є компенсація різниці між ринковою та регульованою ціною електроенергії для побутових споживачів за рахунок прибутку "Енергоатому". Про покладення якихось зобов’язань чи видатків на теплову генерацію у проекті НКРЕКП не йдеться.

У Міненерго розглянули листа НКРЕКП на робочій групі 5 лютого і доручили "Енергоатому" опрацювати запропонований варіант і підготувати пропозиції щодо оптимального варіанту компенсації за рахунок виробника на АЕС.

Як зазначається в публікації видання, покладення на "Енергоатом" збитків від продажу енергії населенню означатиме, що інший крупний виробник ДТЕК продовжить працювати на ринку промислових споживачів, де на сьогодні діють тарифи у 2-3 рази вищі, аніж тарифи для населення.

Тариф теплової генерації, де 80% ТЕС належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, у лютому склав 2,17 грн за кВт год. За три роки дії формули "Роттердам+" тариф теплоенергетиків зріс на 140% і зараз є на 45% вищим, аніж ціна електроенергії на біржі в Угорщині, куди ДТЕК експортує електроенергію. Тариф НАЕК "Енергоатом" складає 0,57 грн за кВт⋅год, що у 3,8 рази нижче, аніж тарифу теплової генерації за лютий 2018 року.

Нагадаємо з 1 липня 2019 року згідно закону України "Про ринок електричної енергії" має вступити у силу нова модель оптового ринку електричної енергії, де всі виробники мали працювати у рівних умовах. Проте така пропозиція НКРЕКП призведе до збереження надприбутків у компанії ДТЕК (теплової генерації) та до відносно нижчих фінансових результатів у державного "Енергоатому".

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 14 грудня затвердила прогнозовану оптову ринкову ціну електроенергії на 2019 рік. Як повідомила голова комісії Оксана Кривенко, оптова ціна в першому півріччі зросте лише на 2%. За її словами, ціна на електроенергію для населення у першому півріччі 2019 року підвищуватися не буде.

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