"Енергоатом" поскаржився в Антимонопольний комітет на НКРЕКП

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Держпідприємство просить скасувати пункт постанови регулятора

Антимонопольний комітет України отримав заяву ДП "НАЕК Енергоатом" про можливе порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу АКМУ.

Як наголошується в повідомленні, "Енергоатом" просить АМКУ зобов’язати НКРЕКП скасувати пункт 3.1. постанови НКРЕКП від 03.03.2016 № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії" в частині розрахунку прогнозної ціни продажу електроенергії з використанням у формулі показників індикативної ціни вугілля та ціни його транспортування.

На думку заявника, цей пункт постанови НКРЕКП, призвів до перерозподілу коштів оптового ринку електроенергії на користь генеруючих компаній ТЕС за рахунок відповідного зниження тарифу на електричну енергію АЕС.

"З метою отримання інформації, яка б підтверджувала або спростовувала викладені в заяві обставини, комітетом направлені вимоги про надання інформації, зокрема, до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕКП, ДП "НАЕК Енергоатом" та Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", - йдеться в повідомленні АМКУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 14 грудня затвердила прогнозовану оптову ринкову ціну електроенергії на 2019 рік. Як повідомила голова комісії Оксана Кривенко, оптова ціна в першому півріччі зросте лише на 2%. За її словами, ціна на електроенергію для населення у першому півріччі 2019 року підвищуватися не буде.