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Регулятор ЄС рекомендував продовжити використання вакцини AstraZeneca

Автор: Олександр Білоус

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало продовжити використання вакцини компанії AstraZeneca від COVID-19. Вакцинація може тривати в очікуванні перевірки на утворення тромбів.

Про це повідомляє агентство AFP.

Нагадаємо, у Данії призупинили вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca. Рішення прийнято після випадку утворення тромбів після вакцинації.

Після цього уряду Італії, Норвегії та Ісландії ухвалили рішення припинити використання препарату компанії AstraZeneca для вакцинації населення від коронавірусу. Влада припиняють застосування вакцини з міркувань обережності.

Крім того, раніше Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що немає доказів зв'язку AstraZeneca з летальним випадком в Австрії.

При цьому раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Оскільки зараз проходить розслідування смерті пацієнта після щеплення.

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