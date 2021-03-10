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В ЄС вважають, що вакцина AstraZeneca не є причиною смерті жінки в Австрії

Новость на русском → Брюссель, Середа 10 березня 2021 21:06
В ЄС вважають, що вакцина AstraZeneca не є причиною смерті жінки в Австрії Фото: вакцинація (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що поки немає доказів зв'язку вакцини COVID-19 від компанії AstraZeneca з летальним випадком, який відбувся в Австрії. Там пацієнтка після вакцинації померла в результаті важких порушень згортання крові.

Про це йдеться в релізі EMA.

"В даний час немає ніяких ознак того, що вакцинація викликала ці стани, які не вказані як побічні ефекти цієї вакцини", - йдеться в заяві.

При цьому у відомстві вважають, що дефект якості препарату вважається малоймовірним, однак якість партії досліджується.

Партія вакцини AstraZeneca під номером ABV5300 була доставлена в 17 країн Європейського союзу і включає 1 млн доз вакцини.

"Наявна на даний момент інформація вказує на те, що кількість тромбоемболічних подій у вакцинованих людей не вище, ніж у населення в цілому", - зазначили в EMA.

Нагадаємо, раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Оскільки зараз проходить розслідування смерті пацієнта після щеплення.

Також у Латвії призупинили вакцинацію однієї партії вакцини від коронавірусу AstraZeneca в цілях додаткової обережності.

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