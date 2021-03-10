В ЄС вважають, що вакцина AstraZeneca не є причиною смерті жінки в Австрії
Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що поки немає доказів зв'язку вакцини COVID-19 від компанії AstraZeneca з летальним випадком, який відбувся в Австрії. Там пацієнтка після вакцинації померла в результаті важких порушень згортання крові.
Про це йдеться в релізі EMA.
"В даний час немає ніяких ознак того, що вакцинація викликала ці стани, які не вказані як побічні ефекти цієї вакцини", - йдеться в заяві.
При цьому у відомстві вважають, що дефект якості препарату вважається малоймовірним, однак якість партії досліджується.
Партія вакцини AstraZeneca під номером ABV5300 була доставлена в 17 країн Європейського союзу і включає 1 млн доз вакцини.
"Наявна на даний момент інформація вказує на те, що кількість тромбоемболічних подій у вакцинованих людей не вище, ніж у населення в цілому", - зазначили в EMA.
Нагадаємо, раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Оскільки зараз проходить розслідування смерті пацієнта після щеплення.
Також у Латвії призупинили вакцинацію однієї партії вакцини від коронавірусу AstraZeneca в цілях додаткової обережності.