В ЄС вважають, що вакцина AstraZeneca не є причиною смерті жінки в Австрії

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що поки немає доказів зв'язку вакцини COVID-19 від компанії AstraZeneca з летальним випадком, який відбувся в Австрії. Там пацієнтка після вакцинації померла в результаті важких порушень згортання крові.

Про це йдеться в релізі EMA .

"В даний час немає ніяких ознак того, що вакцинація викликала ці стани, які не вказані як побічні ефекти цієї вакцини", - йдеться в заяві.

При цьому у відомстві вважають, що дефект якості препарату вважається малоймовірним, однак якість партії досліджується.

Партія вакцини AstraZeneca під номером ABV5300 була доставлена в 17 країн Європейського союзу і включає 1 млн доз вакцини.

"Наявна на даний момент інформація вказує на те, що кількість тромбоемболічних подій у вакцинованих людей не вище, ніж у населення в цілому", - зазначили в EMA.