UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Регулятор ЕС рекомендовал продолжить использование вакцины AstraZeneca

Автор: Александр Белоус

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало продолжить использование вакцины компании AstraZeneca от COVID-19. Вакцинация может продолжаться в ожидании проверки на образование тромбов.

Об этом сообщает агентство AFP.

Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Власти приостанавливают применение вакцины из соображений предосторожности.

Кроме того, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что нет доказательств связи AstraZeneca с летальным случаем в Австрии.

При этом ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Поскольку сейчас проходит расследование смерти пациента после прививки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусВакцина
Читайте также
Еще три страны приостанавливают COVID-вакцинацию препаратом AstraZeneca
Авиакомпания Air France начинает тестирование цифровых паспортов вакцинации
Прогноз погоды