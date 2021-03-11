Регулятор ЕС рекомендовал продолжить использование вакцины AstraZeneca

Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Власти приостанавливают применение вакцины из соображений предосторожности.

Кроме того, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что нет доказательств связи AstraZeneca с летальным случаем в Австрии.

При этом ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Поскольку сейчас проходит расследование смерти пациента после прививки.