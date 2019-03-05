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Регулятор анонсував санкції проти облгазів Фірташа


Результати перевірок будуть найближчим часом

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует начать в марте проверки 20 операторов газораспределительных сетей. Об этом сообщает сказала глава комиссии Оксана Кривенко на селекторном совещании в правительстве, передает корреспондент РБК-Украина.

Она напомнила, что эти операторы осуществляют незаконные доначисления в платежках за газ "для приведения к стандартным условиям" и работают в 15 областях.

Как отметила Кривенко, в октябре 2018 года в комиссию начали поступать многочисленные обращения потребителей о дополнительных начислениях.

"За октябрь такие доначисления составили по 1,5% от объемов потребления. Комиссия в ноябре приняла 42 постановления по запрету доначислений", - рассказала она.

В то же время облгазы продолжают выставлять платежки с завышенными объемами, в связи с чем регулятор планирует начать проверки этих компаний.

"В марте будут проведены внеплановые проверки операторов газораспределительных сетей относительно доначисления объемов... И в случае выявления нарушений и неисполнения решений НКРЭКУ мы будем принимать соответствующие санкции", - сказала она.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что доначисления, которые осуществляют облгазы в платежках за газ, являются абсолютно незаконными. Министр привел пример, когда по счетчику выходит сумма 100 грн, а облгазы выставляют счет на 130 грн.

Как сообщало РБК-Украина, в конце декабря 2018 года Кабинет министров Украины дал поручение НКРЭКУ проверить облгазы на соблюдение законодательства.

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