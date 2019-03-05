Міністр соцполітики розповів про шахрайську схему облгазів

Фото: міністр соціальної політики України Андрій Рева (Віталій Носач, РБК-Україна)

Приведення "до стандартних умов" облгазами є незаконною дією

Донарахування, які здійснюють облгази в платіжках за газ, є абсолютно незаконними. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева на селекторній нараді в уряді, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рева зазначив, що облгази виставляють додаткові суми за 30 місяців попереднього періоду. При чому ці нарахування йдуть як для споживачів без лічильників, так і з лічильниками газу.

"Донараховують по декілька тисяч гривень абсолютно незаконних речей", - сказав він, відзначивши, що це називається "приводити об'єми природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків".

Міністр навів приклад, коли по лічильнику виходить сума 100 грн, а облгази виставляють рахунок на 130 грн.

"Це абсолютно незаконно", - додав Рева і нагадав, що є 42 постанови НКРЕКП, якими заборонено облгазам робити такі нарахування.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), отримала дозвіл від Державної регуляторної служби України на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці грудня 2018 року Кабінет міністрів України дав доручення НКРЕКП перевірити облгази на дотримання законодавства.