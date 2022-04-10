Реєстрацію внутрішньо переміщених осіб продовжили до 30 квітня, - Шуляк

"Держава розуміє, як важко нині всім, хто через російську агресію змушений був залишити свій дім, тому намагається допомогти всіма можливими способами: термін, щоб стати на облік для ВПО продовжили з 14 по 30 квітня", - розповіла вона.

Очільниця партії також нагадала, що компенсація для переселенців передбачає виплати по 2 тис. грн дорослим, по 3 тис. грн дітям або особам з інвалідністю.

Наразі внутрішньо переміщені особи можуть зареєструватися у Центрах надання адміністративних послуг, територіальних громадах і центрах соціального захисту.

Незабаром можливість такої реєстрації з'явиться у "Дії".