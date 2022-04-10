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Регистрацию внутренне перемещенных лиц продлили до 30 апреля, - Шуляк

Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Внутренние переселенцы имеют возможность встать на учет для получения госпомощи до 30 апреля. Переселенцы, которые обратятся за помощью на проживание до 30 апреля, получат ее, начиная с марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк по результатам заседания правительства.

"Государство понимает, как тяжело сейчас всем, кто из-за российской агрессии вынужден был покинуть свой дом, поэтому пытается помочь всеми возможными способами: срок, чтобы встать на учет для ВПЛ продлили с 14 по 30 апреля", - рассказала она.

Глава партии также напомнила, что компенсация для переселенцев предусматривает выплаты по 2 тыс. грн взрослым, по 3 тыс. грн детям или лицам с инвалидностью.

Сейчас внутренне перемещенные лица могут зарегистрироваться в Центрах предоставления административных услуг, территориальных общинах и центрах социальной защиты.

Вскоре возможность такой регистрации появится и в "Дие".

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Елена ШулякПереселенцы с Донбасса