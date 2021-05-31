Регіональний статус російської мови в Миколаєві спробують скасувати через суд

Напередодні Миколаївська міська рада на своєму засіданні відмовилася скасувати регіональний статус російської мови.

"Оскільки рішення ради від 21.08.2012 №19/4 наразі є чинним, обласною прокуратурою, з метою визнання його протиправним та нечинним, до Миколаївського окружного адміністративного суду скеровано відповідну позовну заяву", - йдеться у листі прокуратури, який зацитував Кремінь.

Як наголосив омбудсмен, депутати міськради "неодноразово ігнорували питання скасування цього рішення", хоча мали скасувати регіональний статус російської мови протягом шести місяців з моменту набрання чинності закону про мову.

"У зв'язку з цим я двічі звертався до ОГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку. Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення", - додав Кремінь.

Наразі регіональний статус російської мови, окрім Миколаєва, діє на території Дніпропетровської та Луганської обласних рад, Болградської міської та районної рад Одеської області, Волоківської, Тарасівецької, Прутської, Великобудської та Острицької сільських рад Закарпатської області.