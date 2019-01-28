У регіонах збирають підписи за зміни в Конституцію про вступ до ЄС і НАТО

Штаб Порошенка в регіонах збирає підписи громадян на підтримку змін до Конституції в частині вступу в ЄС і НАТО

Штаб президента Петра Порошенко развернул активную работу "полевых структур" и "мобильных бригад" в регионах Украины, которые начали сбор подписей в поддержку изменений в Конституцию по части вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Об этом говорится в материале: "Ближе к финишу: с чем Петр Порошенко идет на второй президентский срок".

По словам собеседника РБК-Украина, у Порошенко планируют собрать полтора-два миллиона подписей за изменения в Конституцию.

"Мы планируем собрать полтора-два миллиона подписей граждан до голосования за изменения в Конституцию о ЕС и НАТО, которое состоится в парламенте 7 февраля. Это те граждане, которые готовы подписаться под обращением к Верховной раде в поддержку голосования и предоставить свои контактные данные. Есть такой технологический инструмент как мобилизация симпатиков. Те, кто подпишутся, как мы полагаем - наши потенциальные симпатики и избиратели", - говорит источник издания в команде президента.

Напомним, ранее правовой комитет Верховной рады рекомендовал парламенту закрепить в Конституции внешнеполитический курс на вступление в НАТО и Евросоюз. В частности, комитет рекомендовал Раде поддержать за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса на вступление в Евросоюз и НАТО.

Ранее Порошенко призвал народных депутатов начать десятую сессию Верховной рады с внесения изменений в Конституцию Украины.