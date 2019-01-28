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У регіонах збирають підписи за зміни в Конституцію про вступ до ЄС і НАТО

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 10:31
У регіонах збирають підписи за зміни в Конституцію про вступ до ЄС і НАТО
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Штаб Порошенка в регіонах збирає підписи громадян на підтримку змін до Конституції в частині вступу в ЄС і НАТО

Штаб президента Петра Порошенка розгорнув активну роботу "польових структур" і "мобільних бригад" в регіонах України, які почали збір підписів на підтримку змін до Конституції в частині вступу України в Європейський союз і НАТО. Про це йдеться в матеріалі: "Ближче до фінішу: з чим Петро Порошенко йде на другий президентський термін".

За словами співрозмовника РБК-Україна, у Порошенка планують зібрати півтора-два мільйони підписів за зміни до Конституції.

"Ми плануємо зібрати півтора-два мільйони підписів громадян до голосування за зміни в Конституцію про ЄС та НАТО, яке відбудеться в парламенті 7 лютого. Це ті громадяни, які готові підписатися під зверненням до Верховної ради в підтримку голосування і надати свої контактні дані. Є такий технологічний інструмент, як мобілізація симпатиків. Ті, хто підпишеться, як ми думаємо - наші потенційні симпатики і виборці", - говорить джерело видання в команді президента.

Нагадаємо, раніше правової комітет Верховної ради рекомендував парламенту закріпити в Конституції зовнішньополітичний курс на вступ у НАТО і Євросоюз. Зокрема, комітет рекомендував Раді підтримати за основу і в цілому законопроект про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу на вступ до Євросоюзу і НАТО.

Раніше Порошенко закликав народних депутатів розпочати десяту сесію Верховної ради з внесення змін до Конституції України.

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