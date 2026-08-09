В регионах РФ водители часами стоят в очередях на заправках, - СМИ

На заправках в Елецком районе Липецкой области России образовались огромные очереди за горючим, а на многих АЗС она вообще исчезла. Это происходит на фоне заявлений местных властей о якобы стабилизации ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Как отмечает издание, по словам местных жителей, гигантские очереди из автомобилей выстроились в АЗС компании "Роснефть".
При этом на большинстве других заправок в регионе горючее полностью отсутствует.
Ситуация с очередями разворачивается на фоне оптимистических заявлений регионального руководства.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утверждал, что поставки горючего якобы стали более стабильными, а очереди на АЗС сократились.
Поэтому местные власти даже отменили ранее введенные ограничения на заправку автомобилей по четным и нечетным номерам.
Однако реальная ситуация на АЗС свидетельствует о сохранении острого дефицита.
Напомним, что на фоне постоянных сбоев в переработке нефтепродуктов и системного дефицита страна-агрессор вынуждена переходить на "серые" схемы переработки горючего. По данным украинской разведки, подобные шаги стали следствием эффективных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Из-за нехватки бензина и дизеля Россия, ранее активно экспортировавшая энергоносители, оказалась в критическом состоянии и вынуждена искать источники для импорта топлива. На фоне этих проблем президент Украины Владимир Зеленский жестко высмеял топливный коллапс в РФ.