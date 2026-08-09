Кризис с горючим в РФ

Напомним, что на фоне постоянных сбоев в переработке нефтепродуктов и системного дефицита страна-агрессор вынуждена переходить на "серые" схемы переработки горючего. По данным украинской разведки, подобные шаги стали следствием эффективных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Из-за нехватки бензина и дизеля Россия, ранее активно экспортировавшая энергоносители, оказалась в критическом состоянии и вынуждена искать источники для импорта топлива. На фоне этих проблем президент Украины Владимир Зеленский жестко высмеял топливный коллапс в РФ.