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В регионах РФ водители часами стоят в очередях на заправках, - СМИ

16:09 09.08.2026 Вс
2 мин
Чиновники рапортуют об успехах, а россияне часами ждут бензина
aimg Сергей Козачук
Фото: в Липецкой области РФ выстроились очереди на АЗС (Getty Images)

На заправках в Елецком районе Липецкой области России образовались огромные очереди за горючим, а на многих АЗС она вообще исчезла. Это происходит на фоне заявлений местных властей о якобы стабилизации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Дефицит горючего и очереди

Как отмечает издание, по словам местных жителей, гигантские очереди из автомобилей выстроились в АЗС компании "Роснефть".

При этом на большинстве других заправок в регионе горючее полностью отсутствует.

Что говорят местные власти

Ситуация с очередями разворачивается на фоне оптимистических заявлений регионального руководства.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утверждал, что поставки горючего якобы стали более стабильными, а очереди на АЗС сократились.

Поэтому местные власти даже отменили ранее введенные ограничения на заправку автомобилей по четным и нечетным номерам.

Однако реальная ситуация на АЗС свидетельствует о сохранении острого дефицита.

Кризис с горючим в РФ

Напомним, что на фоне постоянных сбоев в переработке нефтепродуктов и системного дефицита страна-агрессор вынуждена переходить на "серые" схемы переработки горючего. По данным украинской разведки, подобные шаги стали следствием эффективных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Из-за нехватки бензина и дизеля Россия, ранее активно экспортировавшая энергоносители, оказалась в критическом состоянии и вынуждена искать источники для импорта топлива. На фоне этих проблем президент Украины Владимир Зеленский жестко высмеял топливный коллапс в РФ.

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