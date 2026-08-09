У регіонах РФ водії годинами стоять у чергах на заправках, - ЗМІ

Криза з пальним у РФ

Нагадаємо, що на тлі постійних збоїв у переробці нафтопродуктів та системного дефіциту країна-агресор змушена переходити на "сірі" схеми переробки пального. За даними української розвідки, такі кроки стали наслідком ефективних ударів по російських нафтопереробних заводах.

Через нестачу бензину та дизеля Росія, яка раніше активно експортувала енергоносії, опинилася в критичному стані та вимушена шукати джерела для імпорту палива. На тлі цих проблем президент України Володимир Зеленський жорстко висміяв паливний колапс у РФ.