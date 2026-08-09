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У регіонах РФ водії годинами стоять у чергах на заправках, - ЗМІ

16:09 09.08.2026 Нд
2 хв
Чиновники рапортують про успіхи, а росіяни годинами чекають на бензин
aimg Сергій Козачук
Фото: у Липецькій області РФ вишикувалися черги на АЗС (Getty Images)

На заправках у Єлецькому районі Липецької області Росії утворилися величезні черги за пальним, а на багатьох АЗС воно взагалі зникло. Це відбувається на тлі заяв місцевої влади про нібито стабілізацію ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Дефіцит пального та черги

Як зазначає видання, за словами місцевих жителів, гігантські черги з автомобілів вишикувалися до АЗС компанії "Роснефть".

При цьому на більшості інших заправок у регіоні пальне повністю відсутнє.

Що каже місцева влада

Ситуація із чергами розгортається на тлі оптимістичних заяв регіонального керівництва.

Раніше губернатор Липецької області Ігор Артамонов стверджував, що постачання пального нібито стали стабільнішими, а черги на АЗС скоротилися.

Через це місцева влада навіть скасувала раніше запроваджені обмеження на заправку автомобілів по парних і непарних номерах.

Проте реальна ситуація на АЗС свідчить про збереження гострого дефіциту.

Криза з пальним у РФ

Нагадаємо, що на тлі постійних збоїв у переробці нафтопродуктів та системного дефіциту країна-агресор змушена переходити на "сірі" схеми переробки пального. За даними української розвідки, такі кроки стали наслідком ефективних ударів по російських нафтопереробних заводах.

Через нестачу бензину та дизеля Росія, яка раніше активно експортувала енергоносії, опинилася в критичному стані та вимушена шукати джерела для імпорту палива. На тлі цих проблем президент України Володимир Зеленський жорстко висміяв паливний колапс у РФ.

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