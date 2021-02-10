Баканов про скорочення штату СБУ: "зараз це неможливо"
Верховна рада прийняла в першому читанні закон, що запускає кардинальну реформу Служби безпеки України. У ньому є пункт про скорочення штату відомства.
Законопроект передбачає скорочення штату СБУ майже на 10 тисяч співробітників і ліквідацію медичного управління відомства. Проти цього виступає голова відомства Іван Баканов.
Як він пояснив у коментарі РБК-Україна, це неможливо в поточних умовах.
"Зменшити кількість співробітників до 17 000 протягом трьох років не представляється можливим. Треба враховувати фінансові труднощі і необхідність знизити навантаження на державний бюджет", - зазначив він.
Баканов запропонував модель поетапного скорочення персоналу: достроковий вихід військових на пенсію на час реформи і щорічне скорочення вакантних посад.
Нагадаємо, Верховна рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформи Служби безпеки України. Мова йде про законопроект №3196-д.
Раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти законопроект президента про реформу Служби безпеки України в першому читанні.