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Баканов про скорочення штату СБУ: "зараз це неможливо"

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 08:40
Баканов про скорочення штату СБУ: "зараз це неможливо" Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Верховна рада прийняла в першому читанні закон, що запускає кардинальну реформу Служби безпеки України. У ньому є пункт про скорочення штату відомства.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи".

Законопроект передбачає скорочення штату СБУ майже на 10 тисяч співробітників і ліквідацію медичного управління відомства. Проти цього виступає голова відомства Іван Баканов.

Як він пояснив у коментарі РБК-Україна, це неможливо в поточних умовах.

"Зменшити кількість співробітників до 17 000 протягом трьох років не представляється можливим. Треба враховувати фінансові труднощі і необхідність знизити навантаження на державний бюджет", - зазначив він.

Баканов запропонував модель поетапного скорочення персоналу: достроковий вихід військових на пенсію на час реформи і щорічне скорочення вакантних посад.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформи Служби безпеки України. Мова йде про законопроект №3196-д.

Раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти законопроект президента про реформу Служби безпеки України в першому читанні.

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