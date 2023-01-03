ua ru
Вт, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Реформа промышленного загрязнения нуждается в переходном периоде, - эксперт

Новина українською →
Вторник 03 января 2023 20:21
Реформа промышленного загрязнения нуждается в переходном периоде, - эксперт Фото: реформа промышленного загрязнения нуждается в переходном периоде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Реформа промышленного загрязнения, которую сейчас рассматривает власть, требует серьезного обсуждения с бизнесом. Предприятия находятся в кризисном состоянии и не могут позволить себе значительные инвестиции в оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов Сергея Кудрявцева.

"Сегодня предприятия не могут себе позволить такую автоматику. Поэтому все предоставили совместное отрицание этой инициативы - ведь это очень серьезные затраты. Отраслям нужен переходный период, а не просто решение, после которого все должно заработать автоматически", - подчеркнул эксперт.

По его словам, такие решения не должны вводиться просто постановлениями, ведь это нарушает нормы украинского законодательства. Кроме того, должны быть отработаны механизмы государственного финансирования экологической реформы, как это происходило в Европе.

"Во-первых, сначала должен быть принят закон, после которого могут быть рассмотрены подзаконные акты - приказы и постановления. Кроме того, в Европе все эти решения принимались совместно с властью и с участием государственного финансирования, тогда как в Украине эти расходы ложатся полностью на плечи бизнеса. И это тоже должно быть предметом серьезного обсуждения", - резюмировал Кудрявцев.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация заявила, что законопроект №6004-д о контроле сфере контроля промышленного загрязнения должен быть доработан, а диалог между бизнесом и властью - продолжен, ведь проект все еще содержит ряд двусмысленностей, в том числе нарушающих европейские нормы.

Кроме того, проект не учитывает кризисное состояние промышленности и не предусматривает переходного периода, необходимого украинским компаниям для восстановления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнес Загрязнение воздуха
NEWS
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
DAILY
"Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село
Юлия Акимовакорреспондент "Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село