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Реформа Кабмина. У Зеленского готовят сокращение министерств, но есть нюанс

Фото: Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (president.gov.ua)
Автор: Ростислав Шаправский

Офис президента и Кабинет министров готовят план оптимизации государственного управления. В ходе этой реформы ожидается сокращение министерств и количество сотрудников госаппарата.

Об этом РБК-Украина рассказал собеседник во власти, знакомый с деталями обсуждаемой реформы.

По информации издания, во вторник вечером, 8 ноября, на Банковой состоялось совещание с участием президента, премьер-министра и других членов правительства, где обсуждался один из вариантов новой модели Кабинета министров. В СМИ ранее появилась информация, что из 20 ведомств может остаться 14, при этом некоторые из них объединят, а некоторые ликвидируют.

"Пока идет к завершению процесс функционального исследования министерств. Их количество и варианты объединения еще могут меняться несколько раз. Вчера обсуждался один из вариантов, но он наверняка далеко не последний", - пояснил источник.

Детали реформы и утвержденная концепция нового Кабмина могут появиться к концу этого года или к началу следующего, полагает собеседник.

"При этом сама реформа займет время. Это будет долгий процесс", - добавил он.

Отметим, ранее появилась информация о том, что обсуждается возможность объединения Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства с Министерством инфраструктуры.

Напомним, подробнее о будущих изменениях в правительстве читайте в материале РБК-Украина "Что происходит в Кабмине Шмыгаля и зачем Зеленскому слияние министерств".

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Владимир ЗеленскийДенис Шмыгаль