Реформа Кабміну. У Зеленського готують скорочення міністерств, але є нюанс

За інформацією видання, у вівторок увечері, 8 листопада, на Банковій відбулася нарада за участю президента, прем'єр-міністра та інших урядовців, де обговорювався один з варіантів нової моделі Кабінету міністрів. У ЗМІ раніше з'явилася інформація, що з 20 відомств може залишитися 14, деякі з них об'єднають, а деякі ліквідують.

"Поки йде до завершення процес функціонального дослідження міністерств. Їхня кількість та варіанти об'єднання ще можуть змінюватися кілька разів. Учора обговорювався один з варіантів, але він, напевно, далеко не останній", - пояснило джерело.

Деталі реформи та затверджена концепція нового Кабміну можуть з'явитися до кінця цього року чи до початку наступного, вважає співрозмовник.

"При цьому сама реформа займе час. Це буде тривалий процес", - додав він.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація про те, що обговорюється можливість об'єднання Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з Міністерством інфраструктури.