Тревога во время обучения: можно ли забрать ребенка из школы или садика

С начала полномасштабного вторжения России в Украину образовательный процесс детей претерпел значительные изменения. В частности, во время тревоги дети часто находятся в школах и детских садах.

О том, как действовать, если во время тревоги ваш ребенок находится в учебном заведении – читайте в материале РБК-Украина.

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Следует отметить, что в настоящее время в Украине никаким нормативно-правовым актом не установлен запрет родителям или другим законным представителям ребенка забирать его из учебного заведения.

Однако самостоятельно дети обычно не покидают школу или садик во время тревоги.

Как действовать педагогическим работникам во время воздушной тревоги

Ответственное лицо при поступлении сигнала включает существующую систему оповещения заведения. А учитель извещает учащихся об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и прекращении занятия.

После этого учитель скоординирует ход эвакуации учащихся от класса к защитному сооружению (укрытию). По возможности учащиеся самоорганизуются для ухода из кабинета и движения в защитное сооружение. При ограниченном пространстве для передвижения учащиеся покидают помещение группами.

Отмечается, что ответственные за эвакуацию лица должны находиться у выхода из защитного сооружения для контроля за порядком укрытия участников образовательного процесса и быстрого реагирования в случае, если окажется, что кто-то отсутствует.

Во время пребывания в защитном сооружении учителя и ответственные лица должны провести мероприятия, чтобы успокоить детей и всех находящихся в нем.

Однако, как отмечается на сайте образовательного омбудсмена, если родители хотят забрать во время тревоги ребенка из укрытия – педагогический работник не имеет права передавать им ребенка.

Там сказано, что до завершения воздушной тревоги ребенок должен оставаться в укрытии. Ведь так родители подвергают опасности и себя, и ребенка.

Правила поведения в укрытии для детей

Детям советуют внимательно следовать всем указаниям взрослых, быть послушными и сдержанными.

По коридору необходимо двигаться по группе:

не бежим, чтобы не пострадать;

не кричим, чтобы хорошо слышать воспитателя/учителя;

не толкаемся и не возвращаемся назад, чтобы оставаться в безопасности.

В укрытие необходимо взять "рюкзачок безопасности". В случае если ребенок испытывает тревожность, необходимо посоветовать ему глубоко дышать, а также разговаривать со взрослыми. Для того чтобы отвлечься можно спеть любимую песню.

Если ребенок хочет в туалет, попить воды или съесть печенье – он должен обратиться с просьбой к взрослому.

Ребенок должен знать, что в руки нельзя брать незнакомые предметы: это может быть угрозой для здоровья и жизни.