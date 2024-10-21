На референдуме в Молдове с незначительным перевесом побеждают сторонники вступления в ЕС

Незначительное большинство в 50,09% проголосовало "за" на референдуме в Молдове о вступлении в Европейский Союз. Президент Майя Санду заявила, что голосование было омрачено "беспрецедентным" внешним вмешательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

ЦИК Молдовы осталось подсчитать 1,5% бюллетеней, которые не изменят окончательного результата.

Столь сдержанный результат далек от решительной поддержки проевропейского пути, которого президент Майя Санду придерживалась на протяжении четырех лет у руля.

Президентские выборы, которые прошли одновременно, принесли Санду 42% голосов, а бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло - 26%, что открыло путь для напряженного второго тура между ними 3 ноября.

Оба голосования, состоявшиеся после серии обвинений во вмешательстве в выборы, были расценены как проверка стремления Молдовы полностью взять на себя обязательство вступить в Европейский Союз и навсегда выйти из-под влияния Москвы. Молдова начала длительный процесс официальных переговоров о вступлении в июне и при Санду поставила цель присоединиться к ЕС к 2030 году.

Стояногло заявил, что если он придет к власти, то разработает "сбалансированную" внешнюю политику, предполагающую связи с ЕС, Россией и США.

Заявление Санду

Ранним утром 21 октября Санду обратилась к гражданам Молдовы, сославшись на "явные доказательства" того, что преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными интересам Молдовы, пытались купить 300 тысяч голосов.

По ее словам, это "мошенничество беспрецедентных масштабов".

"Их целью было подорвать демократический процесс. Их намерением было посеять страх и панику в обществе... Мы ждем окончательных результатов, и мы ответим твердыми решениями", - сказала она.