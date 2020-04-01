На референдумі переможуть прихильники вступу України до ЄС та НАТО

У разі проведення в Україні референдуму щодо вступу до Європейського союзу та НАТО переможуть прихильники євроатлантичного вибору України. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного в лютому 2020 року.

За даними опитування, 51,6% респондентів вказали, що вони проголосували би за вступ України до ЄС, 26,0% - проти, і 22,4% - не визначилися, або не брали би участі у голосуванні. Якщо ті, хто не визначився, не прийшли б на референдум, участь у голосуванні взяли би 77,6% українців, а подані голоси розподілилися б таким чином: за вступ до ЄС - 66,5% голосів, проти - 33,5%.

Протягом останніх років рівень готовності проголосувати за вступ до ЄС лишається сталим: наприкінці 2017 року за вступ до ЄС були готові проголосувати 51,3%, в лютому 2019 року - 51,3%, наразі (в лютому 2020 року) - 51,6% населення.

Крім того,43,5% опитаних вказали, що вони проголосували б за вступ України до НАТО, 31,3% - проти; чверть (25,2%) не визначилися, або не стали би брати участь у такому референдумі. Явка становила би близько 74,8%, а голоси учасників розділилися б таким чином: 58,2% голосів - за вступ України до НАТО, 41,8% - проти.

Порівняно із лютим минулого року опитування фіксує деяке збільшення відсотка тих, хто висловлює готовність проголосувати за вступ до НАТО у разі референдуму, із 40,1% в лютому 2019 року до 43,5% в лютому 2020 року. Відсоток тих, хто проголосував би проти, не змінився (31,5% в лютому 2019 року, 31,3% в лютому 2020 року).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 8 по 18 лютого 2020 року серед 2038 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би вступ до НАТО.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у червні 2019 року підтримка вступу України в НАТО і ЄС виросла до історичного максимуму.