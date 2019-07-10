Підтримка вступу України в НАТО і ЄС зросла до історичного максимуму

Фото: НАТО (РБК-Україна)

У червні 2019 за вступ до НАТО і ЄС виступають понад 50% громадян

Якщо б в Україні проходив референдум про вступ до НАТО, то за членство в Північноатлантичному альянсі проголосували б 53% громадян, а 29% - проти. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 13 по 23 червня.

Таким чином, підтримка вступу в НАТО у червні 2019 року знаходиться на максимальному рівні за історію проведення подібних опитувань групою "Рейтинг" з березня 2014 року, коли за членство в Альянсі виступали лише 34%.

Серед тих, хто підтримує вступ до НАТО, 44% вважають, що Альянс захистить Україну, а 46% - що НАТО допоможе Україні збільшити оборонні стандарти.

Дані опитування свідчать, що підтримка вступу України в ЄС також знаходиться на максимумі: 59% - за, 19% проти.

Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Опитування провели з 13 по 23 червня серед 2400 жителів. Допустима похибка не перевищує 2,0%. Коефіцієнт досяжності респондентів - 61,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у травні-червні 2019 року, голоси учасників референдуму щодо вступу в ЄС розподілилися б наступним чином: 74% за, 26% - проти. На референдумі щодо НАТО голоси розподілилися б так: 63% - за, 37% проти.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв те, що вступ України в НАТО можливий тільки після референдуму.