В Реестр убытков от российской агрессии поступило 100 тысяч заявлений

Заявления касаются смерти или вреда здоровью, пыток и сексуального насилия, вынужденного перемещения, повреждения или уничтожения жилого имущества, а также других форм материального и нематериального ущерба.

"В то же время этот показатель охватывает лишь часть нанесенного ущерба, и ожидается представление значительно большего количества заявлений по мере повышения осведомленности и открытия дополнительных категорий", - рассказал исполнительный директор Реестра Маркиян Ключковский.

Отмечается, что физические лица могут подать заявления через портал "Дія". Это можно сделать позже, если помешают перебои с электричеством или связью. Кроме того, постепенно будут добавляться дополнительные категории для бизнеса и государства.

Реестр убытков Украины

Международный реестр убытков, причиненных российской агрессией, был создан 17 мая 2023 года во время саммита Совета Европы в Рейкьявике. В апреле 2024 года стартовал прием заявок от граждан, чье жилье было уничтожено во время войны.

Создание Реестра стало первым этапом в формировании глобального механизма компенсаций для Украины. К инициативе присоединились 40 государств, а в Киеве открыли его офис.