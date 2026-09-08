В Реестре убытков появились новые категории для украинцев: как подать заявление через "Дію"
Международный Реестр убытков, нанесенных агрессией РФ против Украины (RD4U), 8 сентября открыл возможность подачи заявлений еще по четырем категориям для граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.
Какие категории открыли
8 сентября в Реестре стали доступны следующие категории:
- A4.1 - потеря доступа к медицинской помощи;
- A4.2 - потеря доступа к образованию;
- A2.10 - другие нарушения международного права прав человека, международного гуманитарного права или законов и обычаев войны;
- A3.7 - другие экономические потери.
По словам Шуляк, после запуска этих категорий все категории заявлений для физических лиц в Реестре убытков стали открытыми.
Кто может заявить о потере доступа к медицине
Категория A4.1 касается людей, которые в результате долгого времени не могли получить необходимую медицинскую помощь.
Речь идет о случаях, когда это привело к:
- серьезному, стремительному или необратимому ухудшению состояния здоровья;
- длительным физическим или психическим страданиям;
- значительному сокращению продолжительности жизни.
Причиной может быть разрушение или повреждение медицинской инфраструктуры или невозможность добраться до медицинского учреждения.
Когда можно подать заявление из-за потери образования
Категория A4.2 охватывает нарушение права на образование.
Заявления могут подавать те, кто получает образование, в том числе дети через своих законных представителей, а также взрослые, которые в течение значительного времени не имели возможности учиться.
Это касается случаев уничтожения или повреждения школ, колледжей и университетов, физической опасности обучения, а также официальных запретов или дискриминации, связанных с оккупацией или боевыми действиями.
Что входит в другие нарушения международного права
Категория A2.10 предназначена для фиксации морального вреда, душевной боли и страданий, вызванных нарушениями международного права человека, международного гуманитарного права или законов и обычаев войны.
Она касается случаев, не охватываемых другими специальными категориями. В частности, речь идет о пережитом насилии или других противоправных действиях российских военных и оккупационных сил.
Какие экономические потери можно заявить
Категория A3.7 предусматривает возможность заявить об имущественных и экономических убытках, не относящихся к другим категориям Реестра.
В частности, речь идет о:
- утрату поддержки семьи из-за смерти, пропажи без вести, лишения свободы или принудительной депортации близкого члена семьи;
- расходы на медицинскую помощь и захоронение, связанные со смертью близкого родственника, в частности на поиск тела, репатриацию останков и захоронение;
- утрату или повреждение движимого имущества значительной стоимости - транспорта, воздушных или морских судов, произведений искусства, предметов культурной или исторической ценности и других ценных вещей;
- убытки ФОП и самозанятых лиц, в частности, из-за уничтожения или повреждения профессиональных активов и инструментов труда, а также задокументированные расходы на эвакуацию и релокацию бизнеса.
Как подать заявление
Реестр открыл 37 из 43 запланированных категорий заявлений для физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления.
Подать заявление можно онлайн через портал "Дія" .
Шуляк подчеркнула, что каждое такое заявление помогает не только пострадавшему человеку зафиксировать причиненный ему российской агрессией ущерб, но и Украине - формировать доказательную базу для будущего компенсационного механизма.
Напомним, ранее открыли новую категорию заявлений в Международном Реестре убытков - А3.4 "Потеря оплачиваемой работы" . Подать заявление через "Дію" могут наемные работники и самозанятые лица, из-за российской агрессии потерявшие работу или доход.
До этого появилась возможность подать заявление по категории A1.2 относительно вынужденного перемещения за пределы Украины.