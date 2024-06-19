Ездить невыгодно: какие штрафы за вождение без номеров в Украине

В условиях военного времени роль номерных знаков для транспортных средств значительно возросла. Их функция выходит за пределы простого опознавательного элемента, становясь важным инструментом для обеспечения безопасности и правопорядка.

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Все, что нужно знать о номерных знаках

С 2022 года в Украине были ужесточены требования к водителям относительно правил использования номерных знаков. Это связано с рядом факторов, среди которых:

Увеличение использования угнанных и переработанных транспортных средств. Незаконные номерные знаки используются для сокрытия идентификации таких машин, что затрудняет их розыск и облегчает деятельность злоумышленников.

Использование гражданских транспортных средств для военных целей. Российские оккупанты часто маскируют свою военную технику под гражданские авто, используя для этого фальшивые или незаконно полученные номерные знаки.

Необходимость усиления контроля за перемещением транспортных средств на оккупированных и прилегающих к ним территориях.

Многие водители ошибочно считают, что номерные знаки достаточно закрепить только спереди и сзади транспортного средства. Однако, это не всегда соответствует требованиям производителя и правилам дорожного движения.

Например, номер, размещенный под лобовым стеклом, фактически считается передним. Его неправильная установка может привести к нарушению ПДД.

С 2018 года привязка региона регистрации к первым двум буквам номерного знака не является обязательной. Эти буквы, а также вторая пара букв, теперь случайным образом генерируются при выдаче номера, и не зависят от места регистрации владельца. Таким образом, человек с киевской пропиской может получить номер с любым кодом региона, например, "ВІ" (Полтавская область) или "ДІ" (Днепропетровская область).

Классификация номерных знаков в Украине:

Общегосударственные: используются для большинства гражданских транспортных средств, мотоциклов, мопедов, прицепов и автобусов.

Специальные: выдаются транспортным средствам специальных служб, таким как полиция, военные, дипломатические представительства, скорая помощь, аварийно-спасательные службы и другие.

Специальные номерные знаки имеют свои особенности, в частности, цветовая гамма:

белый фон, черные символы - обычные автономера,

белый фон, зеленые символы - электромобили,

желтый фон, черные символы - автобусы и лицензированных такси; (серия - латинскими буквами, для автобусов начинается с А, для такси - с Т),

желтый фон, зеленые символы - автобусы и такси с электродвигателем (в серии присутствует латинская буква Z или Y),

синий фон, белые буквы - МВД, полиция,

черный фон, белые буквы - Вооруженные силы Украины,

зеленый фон, белые символы - волонтерские авто,

красный фон, белые буквы - временные, транзитные номера,

белый фон без синего поля, черные символы - дипломатические номера (коды - D, DP, CDP или S).

Штрафы за вождение автомобиля без номеров

В соответствии со статьей 121, часть 6 КУоАП, водителю грозит штраф в размере 850 гривен за первое нарушение и 1700 гривен за второе, а также возможны общественные работы в размере 30-40 часов с конфискацией транспортного средства в различных сценариях.

При этом часть 1 статьи 121-3 предусматривает штраф в размере 1190 гривен за управление транспортным средством без номерного знака, с номерным знаком, который не принадлежит к этому средству или не соответствует установленным образцам, с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами, и даже совершение других действий, вложенных в умышленное сокрытие номерного знака.

Часть 2 статьи 121-3 устанавливает штраф в размере 2550 гривен за движение с номерами военных и силовых структур, а также дипломатическими номерами, когда водитель не имеет права их устанавливать.

Часть 3 статьи 121-3 предусматривает штраф в размере 5100 гривен или лишение прав на 3-6 месяцев за повторное нарушение, определенное частью 2 статьи 121-3.

Существуют также штрафы за другие нарушения, такие как вождение незарегистрированного автомобиля, грязные номерные знаки, размещение номера в неположенном месте, отсутствие или неисправность освещения номера, закрытие номера, использование поддельного номера и вождение с чужим номером.

Штраф за езду с одним номерным знаком, противоречащим государственным стандартам, составляет 850 гривен, и при повторении нарушения возможен дополнительный штраф.