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Ездить невыгодно: какие штрафы за вождение без номеров в Украине

Среда 19 июня 2024 18:00
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Ездить невыгодно: какие штрафы за вождение без номеров в Украине Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В условиях военного времени роль номерных знаков для транспортных средств значительно возросла. Их функция выходит за пределы простого опознавательного элемента, становясь важным инструментом для обеспечения безопасности и правопорядка.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Для написания материала использовались Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Содержание:

  1. Все, что нужно знать о номерных знаках

  2. Штрафы за вождение автомобиля без номеров

Все, что нужно знать о номерных знаках

С 2022 года в Украине были ужесточены требования к водителям относительно правил использования номерных знаков. Это связано с рядом факторов, среди которых:

  • Увеличение использования угнанных и переработанных транспортных средств. Незаконные номерные знаки используются для сокрытия идентификации таких машин, что затрудняет их розыск и облегчает деятельность злоумышленников.
  • Использование гражданских транспортных средств для военных целей. Российские оккупанты часто маскируют свою военную технику под гражданские авто, используя для этого фальшивые или незаконно полученные номерные знаки.
  • Необходимость усиления контроля за перемещением транспортных средств на оккупированных и прилегающих к ним территориях.

Многие водители ошибочно считают, что номерные знаки достаточно закрепить только спереди и сзади транспортного средства. Однако, это не всегда соответствует требованиям производителя и правилам дорожного движения.

Например, номер, размещенный под лобовым стеклом, фактически считается передним. Его неправильная установка может привести к нарушению ПДД.
С 2018 года привязка региона регистрации к первым двум буквам номерного знака не является обязательной. Эти буквы, а также вторая пара букв, теперь случайным образом генерируются при выдаче номера, и не зависят от места регистрации владельца. Таким образом, человек с киевской пропиской может получить номер с любым кодом региона, например, "ВІ" (Полтавская область) или "ДІ" (Днепропетровская область).

Классификация номерных знаков в Украине:

  • Общегосударственные: используются для большинства гражданских транспортных средств, мотоциклов, мопедов, прицепов и автобусов.
  • Специальные: выдаются транспортным средствам специальных служб, таким как полиция, военные, дипломатические представительства, скорая помощь, аварийно-спасательные службы и другие.

Специальные номерные знаки имеют свои особенности, в частности, цветовая гамма:

  • белый фон, черные символы - обычные автономера,
  • белый фон, зеленые символы - электромобили,
  • желтый фон, черные символы - автобусы и лицензированных такси; (серия - латинскими буквами, для автобусов начинается с А, для такси - с Т),
  • желтый фон, зеленые символы - автобусы и такси с электродвигателем (в серии присутствует латинская буква Z или Y),
  • синий фон, белые буквы - МВД, полиция,
  • черный фон, белые буквы - Вооруженные силы Украины,
  • зеленый фон, белые символы - волонтерские авто,
  • красный фон, белые буквы - временные, транзитные номера,
  • белый фон без синего поля, черные символы - дипломатические номера (коды - D, DP, CDP или S).

Штрафы за вождение автомобиля без номеров

В соответствии со статьей 121, часть 6 КУоАП, водителю грозит штраф в размере 850 гривен за первое нарушение и 1700 гривен за второе, а также возможны общественные работы в размере 30-40 часов с конфискацией транспортного средства в различных сценариях.

При этом часть 1 статьи 121-3 предусматривает штраф в размере 1190 гривен за управление транспортным средством без номерного знака, с номерным знаком, который не принадлежит к этому средству или не соответствует установленным образцам, с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами, и даже совершение других действий, вложенных в умышленное сокрытие номерного знака.

Часть 2 статьи 121-3 устанавливает штраф в размере 2550 гривен за движение с номерами военных и силовых структур, а также дипломатическими номерами, когда водитель не имеет права их устанавливать.

Часть 3 статьи 121-3 предусматривает штраф в размере 5100 гривен или лишение прав на 3-6 месяцев за повторное нарушение, определенное частью 2 статьи 121-3.

Существуют также штрафы за другие нарушения, такие как вождение незарегистрированного автомобиля, грязные номерные знаки, размещение номера в неположенном месте, отсутствие или неисправность освещения номера, закрытие номера, использование поддельного номера и вождение с чужим номером.

Штраф за езду с одним номерным знаком, противоречащим государственным стандартам, составляет 850 гривен, и при повторении нарушения возможен дополнительный штраф.

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