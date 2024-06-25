Отпуск по уходу за ребенком: может ли оформить отец и какие документы необходимы
После окончания отпуска в связи с беременностью и родами, родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
О том, какие документы необходимы для оформления отпуска – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: портал "Действие", сайт Кабинета министров.
Содержание:
- Отпуск по уходу за ребенком до трех лет
- Отпуск по уходу за ребенком до шести лет
- Услуга "муниципальной няни"
Отпуск по уходу за ребенком до трех лет
После окончания отпуска по беременности и родам женщина по желанию может взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Помимо матери этот отпуск может быть использован полностью или частями:
- отцом ребенка;
- бабой, дедом;
- другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком;
- лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка;
- одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.
Следует обратить внимание и на то, что право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может использовать одновременно только одно из указанных лиц.
Кроме этого, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж.
Отпуск по уходу за ребенком до шести лет
Когда заканчивается отпуск по уходу за ребенком по достижении им трехлетнего возраста, родители могут оформить отпуск по уходу за ребенком до 6 лет. Однако на время такого отпуска заработная плата не сохраняется.
Этот отпуск также может оформить мать или другое лицо, фактически ухаживающее за ребенком.
Отпуск по уходу за ребенком до 6 лет не засчитывается в страховой стаж. Она предоставляется в случае, когда ребенок нуждается в дополнительном домашнем уходе.
Требование на оформление отпуска должно подтверждаться соответствующим медицинским заключением.
Для оформления отпуска необходимо обратиться по месту основной работы и по совместительству. Необходимые документы:
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медицинское заключение из лечебного учреждения (форма № 080-1/о).
Услуга "муниципальной няни"
Также в Украине можно получить услугу "муниципальной няни" - это возможность для родителей нанять няню по уходу за ребенком до трех лет и получить возмещение за его услуги от государства.
Эта услуга доступна родителям или опекунам детей до трех лет, которые выходят на работу и заключили официальное соглашение с муниципальной няней.
Муниципальной няней может быть любое физическое лицо-предприниматель (КВЭД 97.00, КВЭД 88.91)/юридическое лицо, оказывающее услугу по уходу за детьми (КВЭД 78.20, КВЭД 85.10), кроме государственных и коммунальных учреждений.
В договоре с муниципальной няней должно быть указано:
- название услуги;
- объем выполняемых работ;
- условия и сроки предоставления;
- стоимость услуг;
- периодичность оплаты;
- ответственность сторон.
Для получения компенсации услуги необходимо
Заявитель услуги "муниципальная няня" представляет заявление и документы/сведения в бумажной или электронной форме.
В бумажной форме следующие документы:
- заявление;
- заявление о перечислении средств для компенсации услуги "муниципальная няня" с указанием счета в учреждении банка;
- копию договора между заявителем услуги и муниципальной няней;
- документы, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни;
К заявлению прилагаются копии:
- свидетельства о рождении ребенка или копия выданного компетентным органом страны пребывания и легализованного в установленном порядке документа о рождении ребенка, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, с переводом на украинский язык;
- паспорта заявителя услуги "муниципальная няня" с данными о фамилии, имени и отчестве, дате его выдачи и месте регистрации;
- документа, удостоверяющего проживание на территории Украины (для иностранца и лица без гражданства);
- документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- решение районного, районного в мм. Киеве и в Севастополе госадминистрации, исполнительного органа районного в городе, сельского, поселкового, городского совета или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);
- справки о заболеваниях ребенка тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острым или хроническим заболеванием I то, что ребенок получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи (в случае необходимости);
- медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о наличии у ребенка инвалидности (для детей с инвалидностью);
- справки медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности (для лиц с инвалидностью).
В электронной форме:
- электронное заявление;
- электронное заявление о перечислении средств для компенсации услуги "муниципальная няня" с указанием счета в учреждении банка;
- сканированную копию договора между заявителем услуги "муниципальная няня" и муниципальной няней;
- сведения, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни стоимости услуги "муниципальная няня".
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