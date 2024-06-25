Отпуск по уходу за ребенком: может ли оформить отец и какие документы необходимы

После окончания отпуска в связи с беременностью и родами, родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

О том, какие документы необходимы для оформления отпуска – читайте в материале РБК-Украина.

Содержание:

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет

После окончания отпуска по беременности и родам женщина по желанию может взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Помимо матери этот отпуск может быть использован полностью или частями:

отцом ребенка;

бабой, дедом;

другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком;

лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка;

одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Следует обратить внимание и на то, что право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может использовать одновременно только одно из указанных лиц.

Кроме этого, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж.

Отпуск по уходу за ребенком до шести лет

Когда заканчивается отпуск по уходу за ребенком по достижении им трехлетнего возраста, родители могут оформить отпуск по уходу за ребенком до 6 лет. Однако на время такого отпуска заработная плата не сохраняется.

Этот отпуск также может оформить мать или другое лицо, фактически ухаживающее за ребенком.

Отпуск по уходу за ребенком до 6 лет не засчитывается в страховой стаж. Она предоставляется в случае, когда ребенок нуждается в дополнительном домашнем уходе.

Требование на оформление отпуска должно подтверждаться соответствующим медицинским заключением.

Для оформления отпуска необходимо обратиться по месту основной работы и по совместительству. Необходимые документы: